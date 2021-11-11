Российским автомобилистам анонсировали новые штрафы

В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) войдут несколько новых штрафов для водителей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект документа от Минюста.

Новые и уже анонсированные штрафы

В частности, в случае утверждения кодекса в нем появятся как новые, так и уже анонсированные ранее штрафы.

40 000 рублей обойдется водителю неоднократный отказ остановить машину по требованию полиции во время преследования

Еще одним «дорогостоящим» нарушением станет езда в нетрезвом виде с ребенком в салоне, за это полагается наказание в размере до 50 тысяч рублей и лишение прав.

Минюст в новом КоАП планирует полностью отказаться от применения такой меры для автомобилистов как административный арест. Поясняется, что такое смягчение связано с гуманизацией законодательства и дороговизной такого наказания для бюджета.

Также вводится процедура временного «ограничения» права управления транспортным средством. Она будет применяться в тех случаях, когда водитель грубо нарушил ПДД (например, остановлен нетрезвым за рулем), до решения суда. Сейчас запрета водить машину нет.

Кроме того, проект включает в себя штрафы за повторные нарушения. Среди них ряд управление автомобилем с нечитаемым грязным номером (5 тысяч рублей или лишение прав), и чрезмерная тонировка (3 тысячи рублей).

Письма счастья

Изменения коснутся и водителей, получающих штрафы за нарушения, зафиксированные дорожными камерами. Планируется, что будут установлены требования к комплексам фотофиксации, правилам размещения камер и информированию автомобилистов. Издание утверждает, что если одно из этих правил не будет соблюдено, штраф отправлен не будет, даже если нарушение было совершено.

Также станет легче обжаловать штрафы, выписанные на чужой автомобиль. Так, сотрудник ГИБДД сможет даже без заявителя отменить «письмо счастья», если увидит неверно считанную информацию с камер — например, при неправильном номере автомобиля.

Без присмотра

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин обратил внимание, что в проект еще не включили раздел, посвященный электросамокатам и иным средствам индивидуальной мобильности. Ранее глава ГИБДД России Михаил Черников предложил ввести минимальный возраст для пользования самокатами, чтобы избегать участившиеся аварии. Он пояснил, что важно законодательно урегулировать новый вид транспорта, так как электросамокаты могут быть опасны в потоке пешеходов.

При этом в КоАП ввели запрет на управление мотоблоками и снегоходами на дорогах общего пользования, за это полагается штраф в размере до 2 тысяч рублей.

Еще одним важным изменением в КоАП стало отсутствие в документе термина «средняя скорость». Хотя еще в сентябре сообщалось, что планируется ввести такое понятие, а оспорить в суде штраф за превышение ее разрешенных пределов станет невозможно.