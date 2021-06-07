Иностранным грузовикам с неоплаченными штрафами запретили выезжать из России

Иностранные грузовики и автобусы с неоплаченными штрафами больше не смогут выехать из России, не погасив долги. Соответствующий запрет вступил в силу с 7 июня 2021 года согласно поправкам в закон «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок», спустя 180 дней с момента их опубликования 8 декабря 2020 года. Об этом пишет РБК.

Водители и ранее формально должны были оплатить взыскания, например, за превышение скорости, нарушения Правил дорожного движения или неоплаченный проезд через систему «Платон», однако никаких мер по закрытию границы для неплательщиков не применялось.

Теперь их будут проверять при выезде. Если в течение времени таможенного досмотра штраф не будет оплачен, автомобиль покинет пропускной пункт и не будет выпущен за пределы Российской Федерации. Кроме того, аналогичный пункт добавлен и для въезжающих в страну транспортных средств.

В случае, когда на них числится задолженность во время предыдущих поездок по России, у водителей есть три часа, чтобы погасить ее, в противном случае машина не сможет пересечь границу. Исключение составляют только взыскания, срок которых истек по закону.

Ранее стало известно, что российские водители могут столкнуться с новым штрафом — за превышение допустимой средней скорости на протяженных участках дорог. Как рассказали в Министерстве юстиции, сейчас вопрос о законодательном закреплении административной ответственности прорабатывается в МВД совместно с Минюстом и Минтрансом.