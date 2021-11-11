Автоюрист прокомментировал введение новых штрафов для автомобилистов

Новые штрафы для российских водителей, нарушающих правила дорожного движения (ПДД), вполне обоснованны при условии, что сотрудники ГИБДД со своей стороны также будут действовать в рамках закона. Так автоюрист Лев Воропаев в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал обновления в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) и введение новых штрафов.

Ранее стало известно, что в случае утверждения новой версии КоАП в нем появятся новые штрафы для водителей. Так, если водитель неоднократно отказывался останавливать автомобиль по требованию полиции во время преследования, он будет оштрафован на 40 тысяч рублей. За езду в состоянии опьянения с ребенком в салоне предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей и лишение прав.

Также вводится процедура временного ограничения права управления транспортным средством. Ее будут применять до решения суда, в случае если водитель совершил грубое нарушение. В новом КоАП также предполагаются штрафы за повторные нарушения, например управление автомобилем с грязными номерами, которые сложно прочитать (5000 рублей), и чрезмерную тонировку (3000 рублей). При этом Минюст планирует отказаться от административного ареста для водителей.

«Вполне себе обоснованно. Главное, чтобы применялось четко в соответствии с теми нормами, которые у нас есть, и не перегибалась палка. А так я думаю, что для обычных автолюбителей, добропорядочных водителей жизнь никак не усложнится и все останется как есть», — считает Воропаев.

Автоюрист отметил, что подавляющее большинство штрафов останется прежним и их размер не увеличится.