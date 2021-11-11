Для российских водителей подготовили новые штрафы

В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) войдут несколько новых положений, касающихся водителей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект документа от Минюста.

В частности, прорабатывается мера по временному ограничению водительских прав до решения суда. При этом ведомство планирует полностью отказаться от применения такой меры за нарушения ПДД как административный арест

Согласно проекту, в случае утверждения кодекса за «неоднократный» отказ остановить машину по требованию полиции во время преследования будет полагаться штраф в 40 тысяч рублей. Также в КоАП могут войти анонсированные ранее санкции. Так, управление автомобилем в пьяном виде с ребенком в салоне будет караться штрафом до 50 тысяч рублей и лишением прав.

Кроме того, проект включает в себя штрафы за повторные нарушения. Среди них ряд управление автомобилем с нечитаемым грязным номером (5 тысяч рублей или лишение прав), и чрезмерная тонировка (3 тысячи рублей).

Ранее зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова сообщила, что в России появится новый штраф для водителей за опасное вождение. Он составит 3000 рублей. «Хамское поведение на дорогах, или опасная езда, может получить не только правовое определение, которое существует с 2016 года, но и конкретные меры пресечения. Они предложены в проекте нового КоАП», — сказала сенатор.

По ее словам, речь идет о резких перестроениях сразу через две полосы движения, о несоблюдении дистанции, о скоростных обгонах, которые носят системный характер. Ожидается, что в случае принятия нового КоАП лихачей будут наказывать штрафами за каждое отдельное нарушение плюс штрафом за опасную езду.

Ранее в Москве с помощью камер начали фиксировать езду автомобилей без включенных фар. Столичные власти пояснили, что данные с новой камеры будут перепроверять вручную. Нарушителям грозит штраф.