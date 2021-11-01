Автоэксперт прокомментировал предложение ввести новый штраф за опасное вождение

Введение нового штрафа за опасное вождение является запоздалым решением. Так в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал соответствующее предложение автомобильный эксперт Вячеслав Субботин. Он отметил, что эта мера не остановит автомобилистов, привыкших к такого рода езде, и назвал ее бестолковой затеей.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова сообщила, что в России появится новый штраф для водителей за опасное вождение. Он составит 3000 рублей. «Хамское поведение на дорогах или опасная езда может получить не только правовое определение, которое существует с 2016 года, но и конкретные меры пресечения. Они предложены в проекте нового КоАП», — сказала сенатор.

По ее словам, речь идет о резких перестроениях сразу через две полосы движения, о несоблюдении дистанции, о скоростных обгонах, когда это носит системный характер.

Ожидается, что в случае принятия нового КоАП лихачей будут наказывать штрафами за каждое отдельное нарушение плюс штрафом за опасную езду.

Опасных водителей нужно выводить с дороги

По словам Субботина, в российском законодательстве уже существует понятие «опасное вождение», и за подобное поведение на дороге уже предусмотрено наказание. Однако, как подчеркнул специалист, пользоваться этими штрафами крайне сложно.

«На самом деле, бестолковая это затея. Потому что, во-первых, опасное вождение трудно доказуемо, во-вторых, для тех, кто регулярно совершает такое правонарушение, штраф в 3000 не больно-то пугающий. Давно говорили о необходимости штрафов за опасное вождение, в принципе, они у нас уже есть, но, как мы видим, пользоваться ими крайне трудно, особенно в современном движении. На пустой дороге опасного вождения нет, а на оживленной магистрали пойди их поймай. То, что сейчас вводят, — это запоздалые решения», — высказался Субботин.

Автомобильный эксперт выступил с собственным предложением по борьбе с опасным вождением на дорогах. «Таких водителей, которые подвергают опасности жизни людей, нужно выводить с дороги. Должна быть фото- и видеофиксация и этим должны активно заниматься экипажи. Полицию нужно на это направлять, а у нас она направлена на одно — зарабатывание себе в карман. Нужно не увеличивать количество инспекторов, а заставить их работать более эффективно», — заявил он.

Ранее в Москве с помощью камер начали фиксировать езду автомобилей без включенных фар. Столичные власти пояснили, что данные с новой камеры будут перепроверять вручную. Нарушителям грозит штраф.