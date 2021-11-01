Сенатор Рукавишникова сообщила о новом штрафе для водителей за опасное вождение

В России появится новый штраф для водителей, который составит три тысячи рублей. Об этом рассказала РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

Речь идет о штрафе за опасное вождение. «Хамское поведение на дорогах или опасная езда может получить не только правовое определение, которое существует с 2016 года, но и конкретные меры пресечения. Они предложены в проекте нового КоАП», — сказала сенатор.

По ее словам, речь идет, например, о резких перестроениях сразу через две полосы движения, о несоблюдении дистанции, о скоростных обгонах, когда это носит системный характер.

Сенатор заявил, что нарушение правил дорожного движения, выразившееся в опасном вождении, влечет в проекте нового КоАП РФ наложение административного штрафа в размере трех тысяч рублей.

Рукавишникова заявила, что самое понятие «опасная езда» было дано в постановлении правительства в 2016 году, однако в административном законодательстве ответственность за него не была определена. «Нарушителей наказывали, но не собственно за такой систематический стиль езды, а за те или иные нарушения ПДД, за элементы такого вождения», — подчеркнула она.

Ожидается, что в случае принятия нового КоАП, лихачей будут наказывать штрафами за каждое отдельное нарушение плюс штрафом за опасную езду.

Ранее в Москве с помощью камер начали фиксировать езду автомобилей без включенных фар. Столичные власти пояснили, что данные с новой камеры будут перепроверять вручную. Нарушителям грозит штраф.