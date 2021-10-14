Собянин заявил о штрафах для гоняющих как «ошалевшие быки» водителей

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, кого будут штрафовать за нарушение тишины и покоя в ночное время. Его слова приводит Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

По словам градоначальника, штрафовать будут только злостных нарушителей, которые носятся «как ошалевший бык».

В сентябре внес пакет изменений в законодательство об ужесточении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время. «Отдельные "отмороженные" автомобилисты всю ночь напролет гоняют на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой», — отметил он, добавив, что давно получал просьбы что-то сделать с этой проблемой. В частности, мэр столицы предложил в 10 раз повысить штраф за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами с 23:00 до 7:00 — с 500 до 5000 рублей.

29 сентября ТАСС сообщил, что Мосгордума в первом чтении одобрила штрафы за нарушение тишины автомобилистами.