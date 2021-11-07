У российских водителей появилась возможность избежать ответственности за ДТП

У российских водителей появилась возможность избежать ответственности за дорожно-транспортное происшествие. Виновник аварии не понесет наказания в том случае, если второй перед ДТП нарушил правила дорожного движения (ПДД). Соответствующее решение вынес Верховный суд, рассматривая спор двух автомобилистов, пишет Autonews.ru.

Среди нарушений указываются движение по обочине, движение по встречной полосе на односторонней дороге и выезд на перекресток на красный сигнал светофора. Прецедент создало обращение водителя Daewoo Matiz, который на повороте столкнулся с Nissan.

Нижестоящие суды признавали виновником аварии первого, поскольку согласно части 3 статьи 12.14 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) он нарушил правила маневрирования и помешал второму участнику, который в этот момент совершал обгон по встречной полосе.

Верховный суд изучил видеозаписи с места аварии и выяснил, что автомобилистка на Nissan не может иметь преимущества в этом случае, поскольку выехала на встречку в нарушение части 4 статьи 12.15 КоАП, что грозит штрафом в пять тысяч рублей или лишением прав на срок до полугода. «Верховный суд встал на сторону автомобилиста. Никакого преимущества у автомобилистки быть не могло», — приводит портал решение суда.

Дело было отправлено на повторное рассмотрение. Также было дано разъяснение, что водитель теряет преимущественное право маневра, если движется по обочине, обгоняет по встречной полосе на дороге с односторонним движением или выезжает на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В этом случае другие участники дорожного движения не должны ему уступать.

Ранее ГИБДД анонсировала проведение массовых рейдов по всей России на нетрезвых водителей в период ноябрьских праздников и нерабочих дней. В Госавтоинспекции также подчеркнули, что «никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не может быть» ни в праздники, ни в любое другое время, и напомнили, что в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки из-за коронавируса все поездки на личном транспорте следует выполнять только в случае крайней необходимости.

