В России предложили внести новые изменения в ПДД

МВД и Министерство транспорта России предложили внести новые изменения в правила дорожного движения. Так, в ведомствах считают, что необходимо запретить движение и остановку на «островках безопасности» на дорогах. Соответствующие положения содержатся в проекте постановления правительства, передает РИА Новости.

«Дополнить абзацем следующего содержания: (Остановка запрещается) на островках направляющих и островках безопасности», — говорится в документе.

В пояснительной записке указано, что часто на «островках» возникают хаотичные парковки, перекрывающие видимость. Чтобы устранить это, приходится устанавливать там бетонные блоки и другие объекты, портящие вид города и повышающие опасность для автомобилистов — особенно ночью и зимой.

Ранее сообщалось, что максимальную скорость автобусов, в салоне которых отсутствуют ремни безопасности, вне населенных пунктов захотели ограничить до 70 километров в час. В настоящее время она составляет 90 километров в час.