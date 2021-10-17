Автобусам без ремней безопасности захотели ограничить скорость

РИА Новости: МВД и Минтранс ограничат скорость автобусов без ремней до 70 километров в час

Максимальную скорость автобусов, в салоне которых отсутствуют ремни безопасности, вне населенных пунктов захотели ограничить до 70 километров в час, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства России.

Отмечается, что с соответствующей инициативой выступили МВД и Минтранс. Они уже разработали необходимые изменения к правилам дорожного движения от 1993, которые предложили ввести постановлением правительства.

В действующих с 1993 года ПДД отмечается, что вне населенных пунктов междугородним и маломестным автобусам разрешено движение на всех дорогах со скоростью не более 90 километров в час. Иным автобусам на автомагистралях — не более 90, на остальных дорогах — не более 70.

«Абзац третий изложить в следующей редакции: "автобусам, в которых места для сидения пассажиров оборудованы ремнями безопасности, предназначенным для перевозки исключительно сидящих пассажиров — не более 90 километров в час, другим автобусам — не более 70 километров в час"», —подчеркивается в документе.

В пояснительной записке к проекту постановления также приложен перечень документов, которые водитель обязан иметь при себе. Список расширили и включили в него карту маршрута регулярных перевозок, а также договор фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу.

Ранее стало известно, что в России появятся ПДД для электросамокатов. В рамках законопроекта предлагается ограничить максимальную скорость передвижения на этом транспортном средстве до 25 километров в час.