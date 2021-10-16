В России появятся ПДД для электросамокатов

Министерство внутренних дел России и министерство транспорта предложили внести изменения в действующие правила дорожного поведения (ПДД), распространив их на электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом говорится в проекте постановления российского правительства, фрагмент которого приводит РИА Новости.

В частности, предлагается ограничить максимальную скорость передвижения 25 километрами в час, а также ввести лимит по массе для самокатов, имеющих право совмещенного передвижения с пешеходами — не более 35 килограммов.

Кроме того, предполагается, что дети младше семи лет смогут передвигаться на велосипедах и СИМ только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также по пешеходным зонам, причем в сопровождении взрослых.

Лицам старше 14 лет предлагается разрешить передвигаться по обочинам дорог или по правому краю проезжей части, но только в случае поблизости отсутствия тротуаров и пешеходных дорожек, а также при ограничении скорости движения до 60 километров в час.

Помимо этого, гражданам, передвигающимся на СИМ, предлагают запретить обгонять или объезжать транспортные средства с левой стороны, а водители электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности должны будут руководствоваться сигналами регулировщика для пешеходов.

Ранее стало известно, что Минтранс и МВД России разработали поправки к правилам дорожного движения (ПДД), в которые впервые дали определение средствам индивидуальной мобильности (СИМ). Под этим термином подразумевается «индивидуальное транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей). К таким транспортным средствам отнесли электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные устройства.