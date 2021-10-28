В проект КоАП внесли лишение прав за вождение в пьяном виде

Наказание за вождение транспортных средств в нетрезвом виде при перевозке детей возрасте до 16 лет будет ужесточено — новый проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предполагает повышение штрафа до 50 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок от двух до трех лет. Об этом в четверг, 28 октября, сообщает ТАСС.

Согласно проекту нового КоАП, лишать прав на срок от 12-ти месяцев до полутора лет будут также за грубое нарушение ПДД более двух раз в течение одного года.

При этом, в подготовленном Минюстом новом проекте КоАП в значительной мере сохраняются действующие размеры штрафов, а также широко применяется замена денежного взыскания предупреждением за впервые совершенное правонарушение. В частности, по сравнению с действующим КоАП количество правонарушений, за совершение которых может быть назначено предупреждение увеличится на 50 процентов.

Ранее сообщалось, что в обновленной редакции проекта КоАП за выгул без намордника и поводка собак, относящихся к потенциально опасным породам, будет грозить штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.