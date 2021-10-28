Россиян предупредили о новых штрафах

Проект КоАП: выгул опасных собак без намордника и поводка повлечет штраф до 5 тысяч рублей

Владельцев пород собак, которые относятся к потенциально опасным, предупредили о новом штрафе. За выгул такого животного россиянам без намордника и поводка будет грозить штраф. Об этом в четверг, 28 октября, со ссылкой на обновленную редакцию проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ пишет «Интерфакс».

Так, в статье 14.9 нового документа за такое нарушение выгул предусмотрен штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

В настоящее время за выгул потенциально опасных собак, к которым в России относятся 12 пород и их метисы, без намордника и поводка не предусмотрена административная ответственность.

В марте сенатор Александр Башкин предложил штрафовать россиян, которые выбрасывают домашних питомцев — собак или кошек — на улицу.