Россиян предупредили о риске попасть в тюрьму за борьбу с тараканами

Член Ассоциации юристов России Маргарита Курашина предупредила россиян о риске попасть в тюрьму за борьбу с тараканами. По ее словам, уголовная ответственность наступает, если при использовании против насекомых сильнодействующих химикатов пострадали люди, передает РИА Новости.

Эксперт указала, что наказание последует по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Так, если отравится много людей или просто появится риск массового отравления, нарушителю грозит штраф от 500 до 700 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода на срок от года до 18 месяцев.

Если же борьба с вредителями по неосторожности повлекла смерть человека, взыскание составит от одного до двух миллионов рублей, а также возможно ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет, подчеркнула Курашина. Она отметила, что риск совершить такое преступление минимален, если пользоваться средствами, приобретенными в магазине, и соблюдать инструкцию.

Другая ситуация наступает при воздействии на тараканов профессиональными средствами. Так, у большинства из них зачастую одно и то же действующее вещество, но разная концентрация, поэтому во время обработки следует покидать помещения, добавила юрист.

«Например, при использовании сильнодействующего фосфина, опасного для человека, по технической карте необходимо заранее провести подготовку помещения, известить арендаторов о намерении провести обработку, кроме того, в жилых помещениях он не разрешен к использованию, исключение — если они полностью пустуют несколько дней. Самостоятельно же использовать подобные средства категорически нельзя», — заключила Курашина.

Ранее член Ассоциации юристов России Ольга Митева предупредила, что вынос на помойку старой мебели и крупногабаритных предметов грозит россиянам штрафом. За неправильное обращение жильцов с отходами предусмотрена административная ответственность по статье 8.2 КоАП РФ.

