Россиян предупредили о штрафах за недопуск коммунальщиков в квартиры

Россиян, имеющих в собственности квартиры, могут наказать достаточно большими штрафами за самовольную перепланировку, манипуляции с подключением к коммунальным сетям, а также в том случае, если они не пускают внутрь сотрудников контролирующих организаций, предупредили юристы, опрошенные РИА Новости.

По словам члена Ассоциации юристов России Ольги Митевой, за самовольное подключение к сетям и незаконное потребление электричества и тепла штраф может составить до 15 тысяч рублей, при повторном эпизоде — до 30 тысяч рублей. За нелегальную перепланировку жилья оштрафовать могут на 2-2,5 тысячи рублей, при этом владельца обяжут устранить нарушения в установленный срок и за свой счет, отметил партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев.

За отказ пустить в квартиру посторонних, в частности, сотрудников контролирующих организаций (например, газовиков), предусмотрен штраф для физических лиц в 1-2 тысячи рублей, добавил эксперт. Если недопуск привел к аварии или возникновению угрозы здоровью людей, штраф может достичь 10-20 тысяч рублей.

Ранее адвокат Олег Сухов сообщил, что за несоблюдение правил пожарной безопасности владельцев квартир тоже ждут штрафы. Сумма взыскания может составить 2-3 тысячи рублей. Если нарушение привело к пожару, повреждению имущества или причинению легкого и среднего вреда здоровью, собственник штрафуется на сумму 4-5 тысяч рублей.