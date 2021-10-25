Россиян предупредили о штрафах за вынос старой мебели на помойку

Член Ассоциации юристов России Ольга Митева предупредила, что вынос на помойку старой мебели и крупногабаритных предметов грозит россиянам штрафом. Ее слова передает РИА Новости.

За неправильное обращение жильцов с отходами предусмотрена административная ответственность по статье 8.2 КоАП РФ, напомнила юрист. Штраф составляет от одной до двух тысяч рублей, за повторное нарушение в течение года – от двух до трех тысяч рублей. Нарушения могут зафиксировать общественные экологические инспекторы или просто неравнодушные граждане

Выкидывать крупногабаритный мусор разрешено только на специально оборудованные площадки. Если же такой площадки поблизости нет, то жители могут пожаловаться местным властям.