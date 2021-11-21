Названы самые опасные для жизни нарушения ПДД

Специалист Васильев ПДД: к трагедиям на дороге приводят пьяная езда и непропуск пешеходов

Автоэксперт Егор Васильев в интервью агентству «Прайм» рассказал, какие нарушения правил дорожного движения (ПДД) неизбежно приведут к аварии.

Он подчеркнул, что к проблемам приводят любые нарушения ПДД, однако есть моменты, несоблюдение которых чаще приводит к трагическим последствиям. По его словам, это касается правил проезда перекрестков, пешеходных переходов, соблюдения скоростного режима и нахождения за рулем в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотических веществ.

При этом, отметил Васильев, нетрезвое вождение в большинстве случаев связано с целым набором всевозможных правонарушений, которые приводят к трагедиям.

«Находясь "в изменённом состоянии сознания", человек не может контролировать своё поведение и уж, тем более, управлять таким сложным и опасным объектом как автомобиль, который постоянно требует трезвой и профессиональной оценки ситуации на фоне разумного поведения на дороге», — пояснил эксперт.

В середине ноября заместитель главы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев одобрил идею повысить штрафы российским водителям за нарушение правил дорожного движения. По его мнению, предлагаемые Минюстом изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предполагающие ужесточение ответственности автовладельцев, были ожидаемыми, поскольку об этом говорили уже давно.