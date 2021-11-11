Названы последствия введения новых штрафов для российских автомобилистов

Автоэксперт Шапарин: новые штрафы для автомобилистов могут привести к росту числа взяток

Новые штрафы в отношении автомобилистов могут привести к росту числа взяток. Такие последствия нововведений назвал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, его слова приводит «Газета.ру».

Автоэксперт уверен, что по новому варианту Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), предложенному Минюстом России, водители столкнутся со штрафами за нечитаемые номера, из-за чего могут лишиться прав после второго нарушения.

Из-за плохой работы камер или субъективной оценки сотрудников ГИБДД автомобилистам грозят штрафы за опасное вождение. Автоэксперту не понравилась идея лишения водительского удостоверения до полутора лет за три грубых нарушения ПДД.

«Учитывая, что есть определенные неточности в формулировках — не всегда понятно, что является “непропуском” пешехода, а что нет, — я подозреваю, что именно здесь будут выписывать первое, второе, а затем и третье нарушение», — рассказал Шапарин.

Россияне могут «попасться на крючок этой коррупционной перспективы» и будут давать взятки сотрудникам ГИБДД, заключил эксперт. Специалист заметил, что в новом проекте КоАП большинство штрафов на повышается. При этом почему-то в документе не оказалось новых пунктов, касающихся использования гаджетов и разъяснения понятия «средняя скорость».

Автоблогер Елена Лисовская заметила, что в КоАП не будет определения опасной езды, за которую предусмотрен штраф в 3000 рублей. Ее слова приводит издание «Секрет фирмы». У водителя и полицейского может быть разное мнение, что понимать под такой ездой, так как нет четкого описания.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил, что относится к предложениям неоднозначно. В частности, он добрил санкции за отказ остановиться по требованию полицейского. Однако отметил необходимость четко прописать некоторые пункты этой части поправок.

Ранее стало известно, что в предложенный Минюстом обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) войдут несколько новых положений, касающихся водителей. В частности, в документе предлагается за неоднократный отказ остановить автомобиль по требованию полиции во время преследования штрафовать на 40 тысяч рублей.