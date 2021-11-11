Автоэксперт оценил идею новых штрафов для российских водителей

Автоэксперт Игорь Моржаретто оценил идею штрафовать российских водителей за неоднократный отказ остановить машину. Об этом в четверг, 11 ноября, пишут «Известия».

Минюст России ранее предложил новый вариант Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). По словам Моржаретто, новый документ еще нужно обсуждать и дорабатывать. Он отметил, что это уже третий проект Кодекса, подготовленного рабочей группой Минюста, и к нему до сих пор есть много вопросов. Говоря о пункте, который предусматривает ответственность за многократный отказ остановить машину по требованию правоохранителей, эксперт заявил, что приведенную формулировку нужно прописать более четко и понятно, чтобы ее можно было верно трактовать.

«Когда я еду по лесной дороге, там стоит сотрудник и долго машет палкой. Я не понимаю, сотрудник ли это или какой-то бандит», — отметил автоэксперт и напомнил, что по действующим в настоящий момент правилам в таком случае можно доехать до ближайшего поста ГАИ и пожаловаться. — А тут меня могут расценить, как будто я убегаю, то есть это надо прописать более четко и более понятно».

Пока документ является только проектом и говорить о нем более предметно можно будет, когда ведомство представит его для общественного обсуждения, уточнил Моржаретто.

Ранее стало известно, что в предложенный Минюстом обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) войдут несколько новых положений, касающихся водителей. В частности, в документе предлагается за «неоднократный» отказ остановить автомобиль по требованию полиции во время преследования штрафовать на 40 тысяч рублей. В проекте также прорабатывается мера по временному ограничению водительских прав до решения суда.