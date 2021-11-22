Иностранцы оказались виновниками большинства ДТП с их участием в России

Иностранцы оказались виновниками 61,5% ДТП с их участием в России за девять месяцев

Иностранцы оказались виновниками более 60 процентов ДТП с их участием, произошедших в России за девять месяцев 2021 года, следует из подготовленного МВД обзора дорожно-транспортной аварийности в стране, с которым ознакомился ТАСС.

«В среднем иностранные водители были виновны в 61,5 процента всех ДТП с их участием. Практически в двух третях случаев были виновны в совершении ДТП водители — граждане республик Армения, Узбекистан и Азербайджан, только в половине случаев водители — граждане республик Беларусь и Казахстан», — говорится в исследовании.

Также на 3,6 процента выросло число дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением ПДД гражданами стран СНГ и на 1,5 процента — количества травмированных в подобных происшествиях. Наибольшее число таких аварий происходили в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской и Сахалинской областях. Всего с начала года по сентябрь из-за нарушения правил дорожного движения водителями-иностранцами в стране произошло 3 540 аварий на дорогах.

Ранее стало известно, что бывший епископ Анадырский и Чукотский Диомид (в миру — Сергей Иванович Дзюбан) погиб в ДТП на федеральной трассе Вологда — Новая Ладога в Ленинградской области. Отмечается, что бывший архиерей Русской православной церкви (РПЦ) находился на переднем пассажирском сиденье автомобиля Kia Sorento во время столкновения с грузовиком MAN.