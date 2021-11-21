Владелицей попавшей в аварию в Москве BMW оказалась блогерша без прав

Владелицей автомобиля BMW M4 Competition, который попал в резонансное ДТП на Кутузовском проспекте в Москве 20 ноября, оказалась Instagram-блогерша Мария Ширшова. Об этом пишет РЕН ТВ.

Именно на этой машине разбился автоблогер Саид Губденский. Как утверждает издание, во время аварии на авто не было знаков страховки и учета.

По словам матери Марии, за ней действительно числилась некая BMW. Однако происхождение автомобиля неизвестно: отец блогера не смог рассказать РЕН ТВ, купила ли его девушка. Хотя отец не общается с Марией, он уверен, что у нее нет водительских прав, она не сдавала необходимые экзамены.

Как автомобиль мог попасть к Губденскому, не уточняется, однако телеканал утверждает, что передача машины произошла 13 ноября. По данным РЕН ТВ, сейчас Ширшова общается с правоохранительными органами.

В субботу, 20 ноября, на Кутузовском проспекте Москвы BMW въехал в Mercedes и Volvo. Причиной аварии стало превышение скорости и «игра в шашки» — попытка ехать быстрее скорости потока, постоянно перестраиваясь из ряда в ряд. Жертвами ДТП стали автоблогер Саид Губденский и президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.