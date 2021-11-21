Появилось видео с места аварии в Ленобласти с выпавшим из машины телом

Произошедшая в Ленобласти авария с выпавшим из багажника трупом попала на видео

В сети появилось видео с места аварии, во время которой из машины выпал труп. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Столкновение с отбойником произошло на 24-м километре трассы А-21 «Сортавала» в Ленинградской области. На видео попало место происшествия, куда прибыли сотрудники полиции и пожарные. Во время ДТП из багажника автомобиля выпало тело человека с перерезанным горлом.

Отмечается, что находившиеся в салоне водитель и двое пассажиров тут же бросили машину и убежали в лес. В багажнике их авто также были обнаружены лопаты.

По последним данным, подозреваемых в преступлении удалось задержать. Они признались, что везли тело 50-летнего жителя Санкт-Петербурга, которого до этого убили в гараже на севере города.

Ранее в Самарской области подполковника полиции заподозрили в том, что он убил 16-летнюю школьницу после совершенного им ДТП. Предполагается, что на такой поступок силовик пошел, испугавшись, что девушка расскажет о происшествии.