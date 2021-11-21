После аварии с выпавшим из багажника телом мужчины задержали троих россиян

В Ленобласти задержали россиян, оставивших тело, которое выпало из багажника при аварии

В Ленинградской области полицейские задержали троих россиян, подозреваемых в убийстве 50-летнего гражданина. Его перерезанное тело выпало из багажника машины при столкновении со столбом. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

В настоящий момент личности задержанных не раскрываются. Проводится также проверка, в рамках которой правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в воскресенье, 21 ноября, на 24-м километре трассы А-121 «Сортавала» автомобиль Mitsubishi Galant въехал в столб. После этого из багажника вылетело тело перерезанного россиянина. Полицейские, приехавшие на место происшествия, нашли его на асфальте рядом с машиной. В багажнике лежали веревки, мешки и две лопаты. Позднее очевидцы также заявили, что при аварии из автомобиля выбежали люди, которые сбежали в лес.

Предполагается, что подозреваемые хотели закопать погибшего мужчину и тем самым скрыть следы произошедшего.