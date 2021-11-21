При аварии в Ленобласти тело погибшего россиянина вылетело из багажника

«112»: в Ленобласти тело убитого и перерезанного россиянина выпало из багажника при аварии

На 24-м километре трассы А-121 «Сортавала» в Ленинградской области произошла авария. Mitsubishi Galant въехал в столб, после чего из багажника вылетело тело убитого и перерезанного россиянина, уточняет подробности Telegram-канал «112».

По предварительным данным, изуродованный труп выпал из багажника при столкновении. Полицейские, приехавшие на место происшествия, нашли тело на асфальте рядом с машиной.

Позднее очевидцы заявили, что при аварии из автомобиля выбежали люди, точное их количество неизвестно. Россияне оставили машину и скрылись в лесу. Полицейские при осмотре Mitsubishi Galant также нашли в багажнике две лопаты, мешки и веревки. Предполагается, что погибшего хотели закопать.