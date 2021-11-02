Россиянина отдадут под суд за застреленного и закопанного в лесу фермера

Россиянина отдадут под суд за убийство фермера — мужчину застрелили и закопали в лесу. Обвиняемый действовал вместе с сообщником, которому вменяется укрывательство особо тяжкого преступления. Об этом во вторник, 2 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) по Ивановской области.

По данным следствия, в октябре 2020 года двое жителей деревни Гусево в пьяном состоянии решили наведаться к знакомому фермеру и спросить у него, почему тот запрещает проход к лесу через свои владения.

Помимо того что оба мужчины были пьяными, они поехали выяснять отношения ночью. В итоге переговоры ни к чему не привели.

Один из визитеров, после того как попал домой, взял ружье и пошел к фермеру во второй раз. Он подкараулил фермера за пределами его двора и выстрелил ему в голову. Позже с помощью сына и приятеля убийца перенес труп в лес и закопал.

В настоящее время дело полностью расследовано, 41-летнему россиянину вменяется убийство, а его 35-летнему приятелю — укрывательство особо тяжкого преступления. Вскоре дело начнет слушать суд.

