Задержан подозреваемый в убийстве раскрывавшего громкие дела полковника МВД

В Москве был задержан подозреваемый в убийстве раскрывавшего громкие экономические преступления полковника МВД. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, в настоящее время с подозреваемым в убийстве бывшего замначальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями (ГУЭБиПК) работают следователи — устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

26 октября полковник МВД Алексей Новосельцев был найден убитым в собственной бане. Пенсионера закололи ножом. На теле имеются ранения в сердце и горло, а на голове синяки. Его нашла дочь, которая приехала на дачу, где в последнее время жил полковник, после того как отец перестал отвечать на звонки.

Приоритетная версия убийства — месть преступников за старые уголовные дела. Новосельцев участвовал в расследовании громких дел — именно он раскрыл убийство губернатора Магаданской области Валентина Цветкова, который был застрелен киллером 18 октября 2002 года около офиса представительства области на Новом Арбате в Москве.