Назван мотив убийства раскрывавшего громкие дела полковника МВД

Убийцей бывшего замначальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями (ГУЭБиПК), полковника МВД в отставке Алексея Новосельцева оказался 60-летний знакомый его дочери. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает Telegram-канал «112».

По предварительным данным, подозреваемый одолжил у женщины крупную сумму денег, но не сумел ее вернуть. Тогда дочь сообщила ему, что ее отец — человек со связями, а значит, у должника могут начаться проблемы. После этого мужчина испугался, залез в дом к полковнику Новосельцеву и зарезал его.

О задержании подозреваемого в убийстве бывшего замначальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями (ГУЭБиПК), раскрывавшего громкие экономические преступления, сообщалось ранее. В настоящее время с задержанным работают следователи — они устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

26 октября полковник МВД Алексей Новосельцев был найден убитым в собственной бане. Пенсионера закололи ножом. На теле были обнаружены ранения в сердце и горло, а на голове синяки. Его нашла дочь, которая приехала на дачу, где в последнее время жил полковник, после того как отец перестал отвечать на звонки.

Новосельцев участвовал в расследовании громких дел — именно он раскрыл убийство губернатора Магаданской области Валентина Цветкова, который был застрелен киллером 18 октября 2002 года около офиса представительства области на Новом Арбате в Москве.