Раскрыта сумма задолженности убийцы полковника МВД

Задержанный по подозрению в убийстве бывшего замначальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями (ГУЭБиПК), полковника МВД в отставке Алексея Новосельцева задолжал его дочери около шести миллионов рублей. Сумму долга раскрыл источник «Вечерней Москвы».

Не сумев в срок выплатить миллионную сумму, 60-летний мужчина решил убить отца женщины.

Ранее сообщалось, что дочь полковника МВД пригрозила должнику проблемами, которые может устроить ее отец. После этого мужчина залез в дом к Новосельцеву в Новой Москве и зарезал его.

26 октября дочь нашла полковника с ножевыми ранениями в сердце и горло в бане. Она приехала на дачу к отцу после того, как он перестал отвечать на звонки.

Подозреваемого задержали 2 ноября в Москве.

Новосельцев участвовал в расследовании громких дел — именно он раскрыл убийство губернатора Магаданской области Валентина Цветкова, который был застрелен киллером 18 октября 2002 года около офиса представительства области на Новом Арбате в Москве.