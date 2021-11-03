Россиянка расчленила сожителя и попыталась спрятать его в холодильнике

Красноярский суд приговорил местную женщину к 11 годам тюрьмы за убийство сожителя, которого она расчленила и попыталась увезти в гараж, спрятав в холодильнике. Об этом сообщила

пресс-служба Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю и республике Хакассия.

Следствия установило, что в ночь на 8 марта 39-летняя подсудимая приревновала своего сожителя и нанесла ему смертельный удар ножом. Затем в попытке скрыть следы преступления она расчленила его труп, упаковала в пакеты и сложила их в холодильник, вызвав грузчиков, которые должны были перевезти этот холодильник в гараж на другом конце города. По пути рабочие поинтересовались у женщины содержимым холодильника, и она созналась в преступлении.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и отправил за решетку сроком на 11 лет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, она будет обязана выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшей стороне.

В конце октября в Петербурге суд вынес приговор рабочему за убийство и расчленение коллеги. Подсудимый в сентябре 2020 года зарезал рабочего 1983 года рождения, который умер на месте от удара ножом в шею. Убийца расчленил тело потерпевшего на несколько частей, сложил их в мешки и бросил в реку Неву, чтобы скрыть преступление.

