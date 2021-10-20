Мужчина не пожелал расставаться с мертвой возлюбленной и оставил ее тело дома

Жителя американского города Финикс, штат Аризона, арестовали после того, как у него дома нашли тело его возлюбленной в пластиковом контейнере. Как сообщает издание New York Post, он объяснил полицейским, что после ее смерти не пожелал расставаться с ней и потому оставил труп себе.

21-летний Даниэль Блас Торреальба сожительствовал с 17-летней Дестини Муноз. У пары был годовалый ребенок. Семья Муноз сообщила в полицию о ее исчезновении после того, как женщина не связывалась с ними более десяти дней. Когда полицейские попали в дом, где она жила вместе с американцем, они обнаружили останки Муноз. Тело было завернуто в полиэтилен и помещено в пластиковый контейнер.

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Торреальба заявил полицейским, что хранил разлагающееся тело мертвой сожительницы в пластиковом контейнере, потому что хотел оставаться рядом с ней. Сотрудники правоохранительных органов арестовали мужчину и его 19-летнего брата Эдвина Чавез-Бласа.

Причиной гибели Муноз стало огнестрельное ранение. По утверждению Торреальба, она покончила с собой во время ссоры. Родственникам он дал другое объяснение: по его словам, Дестини умерла в результате удара головой после того, как он толкнул ее. После смерти девушки Торреальба написал с ее телефона сообщение ее семье, чтобы родные не волновались за нее.

Американцам предъявлены обвинения в сокрытии факта смерти Муноз. По версии следствия, они собирались расчленить тело цепной пилой и захоронить его. Чавез-Блас подозревается в том, что якобы помог брату избавиться от следов преступления. Он попал на запись камер видеонаблюдения, когда покупал контейнер, клейкую ленту и цепную пилу в хозяйственном магазине. Вся мебель была убрана из дома.

На момент гибели девушки Торреальба находился под пристальным вниманием правоохранительных органов, так как ранее был осужден за платную помощь нелегальным мигрантам.

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