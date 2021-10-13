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Женщина созналась в убийстве мужа и пожелала ему «сгнить в аду»

Жена убила мужа ножом, отказалась раскаиваться и обрадовалась его смерти
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Фото: Burnham-On-Sea.com

В Великобритании женщина созналась в убийстве мужа, но отказалась раскаиваться в содеянном и пожелала покойному супругу «сгнить в аду». Об этом сообщает Metro.

66-летняя Пенелопа Джексон трижды ударила ножом 78-летнего Дэвида Джексона 13 февраля 2021 года в их доме в городе Берроу, графство Сомерсет. Раненый мужчина вызвал службу спасения, однако жена отказалась оказывать ему какую-либо помощь до приезда медиков. В итоге Дэвид скончался. Когда Пенелопу арестовали, она обрадовалась его смерти: «Теперь это убийство, а не покушение? О, прекрасно».

При осмотре дома на следующий день полицейские обнаружили около телефонного аппарата записку женщины. Пенелопа сообщала, что годами страдала от домашнего насилия со стороны мужа. В то же время она признала, что он был хорошим отцом. «Сегодня вечером его маска сползла окончательно. Это было непростительно. Я принимаю наказание, и пусть он сгниет в аду», — написала женщина. Позже она извинилась за возможные орфографические ошибки в записке.

Представ перед судом, Пенелопа попросила прощения у всех участников процесса за «доставленные неудобства». Кроме того, она рассказала, что муж начал применять к ней насилие после самоубийства его сына от первого брака в 1998 году. Британка призналась, что часто спала с ножом под подушкой в целях самообороны. «Если бы мне дали еще один шанс, я бы сделала это снова, даже если бы за это меня заперли на 125 миллионов лет, все равно это бы того стоило», — заявила она, добавив, что ей давно стоило уйти от жестокого мужа.

В данный момент судебные слушания продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Шотландии женщина решила отомстить мужу за то, что он отказался заступаться за нее, и убила его. Она поссорилась и подралась со случайным человеком на улице, а ее муж отказался поддержать супругу в схватке.

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