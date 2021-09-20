Женщина решила отомстить отказавшемуся заступаться за нее мужу и убила его

В шотландском городе Клайдбанк, округ Уэст-Данбартоншир, 36-летняя Лорна Миддлтон решила отомстить мужу и жестоко убила его за то, что он не заступился за нее во время спора с незнакомым мужчиной. Как сообщает Daily Record, она получила за это пожизненный тюремный срок.

26 июня 2020 года Миддлтон вступила в словесную перепалку с мужчиной на улице. Вскоре конфликт обострился и перешел в драку, в результате которой британка бросила в своего соперника бутылку. По словам очевидца, соседа женщины Джеймса Лонга, она разозлилась на своего 38-летнего мужа, Уильяма Миддлтона, за то, что он отказался поддержать ее во время конфликта.

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Лонг утверждал, что видел, как Миддлтон несколько раз ударила Уильяма по голове. Мужчина терпел побои жены и плакал. Вскоре пара отправилась домой. Через 20 минут соседи услышали крики британки с просьбой о помощи и вызвали полицию.

Поскольку Миддлтоны не открывали дверь, полицейским пришлось ее взломать. Они обнаружили пару на полу — Лорна держала на руках окровавленное тело Уильяма и кричала. Выяснилось, что мужчина скончался от ножевого ранения в грудь. У него также была сломана шея и ребро, а на лице были многочисленные царапины.

Миддлтон заявила, что муж напал на нее и схватил за волосы, после чего между ними завязалась драка. По ее словам, она не помнит, как Уильям оказался на полу с ножом в груди. При этом она несколько раз повторила полицейским, что месть — это блюдо, которое подают холодным. Британку взяли под стражу. В ходе расследования выяснилось, что она уже была судима за насилие. В четверг, 16 сентября, Миддлтон приговорили к пожизненному тюремному заключению за убийство мужа.

Ранее сообщалось, что в английском городе Стокпорт, графство Большой Манчестер, муж убил жену после того, как та случайно разморозила хранившиеся в холодильнике чипсы. Владельцы собак заметили во время прогулки по парку восемь мусорных пакетов с частями тела убитой.