Муж инсценировал свою казнь по урокам из Youtube и спасся от заказавшей его жены

Американец Рамон Соса (Ramon Sosa) был вынужден инсценировать собственную казнь, чтобы помочь полиции поймать свою жену, решившую убить его и искавшую киллера. Об этом пишет Mirror.

О том, что его супруга по имени Мария ищет исполнителя для убийства, Соса узнал от своего друга, который был в курсе планов женщины. Американец сперва не поверил его словам, но друг, сам в прошлом бывший бандитом, убедил его, что это правда.

Известно, что Мария родилась в Мексике, а гражданство США получила в 2010 году, когда вышла замуж за Рамона. После свадьбы мать женщины сказала ему: «Теперь она — твоя проблема». Спустя годы их отношения серьезно испортились, Мария распускала слухи о том, что ее муж — алкоголик и жестокий человек, а после решила избавиться от него.

Жизнь супруга женщина оценила в две тысячи долларов. Заказ взял полицейский под прикрытием. Затем Соса помог полиции с инсценировкой, чтобы его жена получила доказательства смерти. Соса раздели до трусов, связали ему руки за спиной, а на его виске изобразили фальшивое пулевое ранение — для этого участники инсценировки посмотрели урок макияжа в Youtube.

Все это помогло схватить заказчицу и отправить ее под суд. За намерение убить мужа женщине грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что супруги из Лондона Эммануэль и Беназ Скоттс ограбили банк на 87 тысяч фунтов стерлингов (8,8 миллиона рублей) и устроили шоппинг в роскошных бутиках.