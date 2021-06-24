Муж с женой ограбили банк на 8,8 миллиона рублей и пошли по магазинам

Супруги из Лондона ограбили банк на несколько миллионов рублей и пошли по магазинам. Об этом сообщает Mirror.
53-летний Эммануэль (Emmanuel) и 51-лентяя Беназ Скоттс (Behnaz Scotts) открыли шесть банковских счетов на фальшивые имена и переводили суммы в иностранных валютах, выдавая себя за состоятельных высокопоставленных лиц. Эммануэль притворялся биржевым маклером, а его жена — косметологом.
В общей сумме пара обманом получила 87 тысяч фунтов стерлингов (8,8 миллиона рублей) и потратила ее на одежду и украшения в роскошных бутиках. Так, супруги были замечены камерами видеонаблюдения во время покупки нескольких часов Rolex стоимостью 36 тысяч фунтов стерлингов (3,6 миллиона рублей) и сумок бренда Louis Vuitton.
Эммануэль Скоттс был задержан 15 апреля 2020 года в лондонском аэропорту Хитроу. В его чемодане обнаружили семь тысяч фунтов стерлингов (710 тысяч рублей), несколько кредитных карт, чековые книжки и банковскую выписку, гласившую о 104 тысячах фунтов стерлингов (10,5 миллиона рублей) на балансе.
Супруги признали себя виновными в мошенничестве. Эммануэль Скоттс был приговорен к четырем годам тюремного заключения. Его жена Беназ, в свою очередь, получила один год и восемь месяцев условно на два года.
Детектив лондонской полиции Мартин Годсэйв (Martin Godsave) прокомментировал случившееся. «Муж и жена ошибочно полагали, что это сойдет им с рук. К счастью, нам удалось обнаружить преступников и привлечь их к ответственности. Этот приговор является предупреждением для тех, кто считает, что можно незаконно извлечь финансовую выгоду и остаться безнаказанными», — заключил он.
Ранее в июне преступная группировка ограбила французских знаменитостей на сотни миллионов рублей и пошла под суд. Семеро мужчин и одна женщина в возрасте от 27 лет до 31 года, имена которых не указаны, обвиняются в краже имущества футболистов Тьяго Сильвы (Thiago Silva), Эрика Максима Шупо-Мотинга (Eric Maxim Choupo-Moting), рэпера Бубы (Booba), телеведущего Патрика Себастьена (Patrick Sebastien), шеф-повара Жан-Пьера Вигато (Jean-Pierre Vigato) и гражданина Саудовской Аравии, имя которого не называется.