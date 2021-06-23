Ограбившие знаменитостей на сотни миллионов рублей воры пошли под суд

Преступная группировка ограбила французских знаменитостей на сотни миллионов рублей и пошла под суд. Об этом сообщает BBC.

Согласно материалу, семь мужчин и одна женщина в возрасте от 27 лет до 31 года, имена которых не указаны, обвиняются в краже имущества футболистов Тьяго Сильвы (Thiago Silva), Эрика Максима Шупо-Мотинга (Eric Maxim Choupo-Moting), рэпера Бубы (Booba), телеведущего Патрика Себастьена (Patrick Sebastien), шеф-повара Жан-Пьера Вигато (Jean-Pierre Vigato) и гражданина Саудовской Аравии, имя которого не называется.

По информации издания, воры украли у Сильвы драгоценности и часы на сумму 1,2 миллиона евро (104 миллиона рублей). Шупо-Мотинг, в свою очередь, понес убытки в размере 600 тысяч евро (52 миллиона рублей). По данным полиции, в общей сумме со всех своих жертв группировка заработала 4,2 миллиона евро (364 миллиона рублей).

По версии следствия, злоумышленники забирались на крыши домов и проникали в квартиры пострадавших через окна. После расследования, проведенного путем прослушивания телефонных разговоров, были арестованы семь подозреваемых. Позже они сознались в некоторых преступлениях. Известно, что два преступника носили прозвища Кот (The Cat) и Биду (Bidou).

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Восьмой подозреваемый является арендатором квартиры в городе Обервилье, находящемся к северу от Парижа. В ней были найдены все украденные вещи знаменитостей. Злоумышленник отрицает все обвинения, в том числе в причастности к преступной группировке.

Информация о возбуждении уголовного дела уточняется.

Ранее в июне налетчики ограбили бутик Louis Vuitton на миллионы рублей в разгар рабочего дня. Сообщается, что преступники в балаклавах забежали в магазин французского бренда, который расположен в торговом центре американского города Пало-Альто, забрали из него люксовые сумки и скрылись. Ограбление произошло около 17:30 по местному времени, когда бутик был открыт для посетителей. Всего было вынесено 36 изделий общей стоимостью 100 тысяч долларов (7,2 миллиона рублей).