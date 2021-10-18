Ревнивый мужчина убил жену и организовал ее фальшивые поиски

Ревнивый житель немецкой коммуны Бибесхайм-ам-Райн, земля Гессен, задушил жену и организовал фальшивые поиски вместе с детьми и сестрой убитой. Об этом сообщает издание New York Post.

27-летний профессиональный художник Патрик С. и его 27-летняя жена — бывшая королева красоты Дженнифер С. переживали проблемы в браке. Мужчина был крайне ревнив.

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Однажды муж нарядился грабителем и инсценировал нападение на их дом. Немец нанес два ножевых ранения жене на глазах у их сына, которому тогда было пять лет. Тогда ему удалось избежать уголовного преследования, так как Дженнифер отказалась свидетельствовать против него. В то же время она сообщила прибывшим на вызов врачам скорой помощи, что узнала в нападавшем супруга.

Женщина дала мужу еще один шанс после того, как он заявил ей, что хочет измениться.

На следующий день после этого пара снова поссорилась. Дженнифер заявила, что хочет уйти, и Патрик задушил ее голыми руками. После этого он взял мобильный телефон жены и от ее имени написал ее сестре, что она хочет прогуляться по берегу Рейна. Затем Патрик организовал фальшивые поиски женщины.

Тело Дженнифер было найдено недалеко от их квартиры. Полицейские арестовали Патрика. Ему предъявлены обвинения в убийстве и нанесении тяжких телесных повреждений.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина созналась в убийстве мужа, но отказалась раскаиваться в содеянном и пожелала покойному супругу «сгнить в аду». Когда англичанку арестовали, она обрадовалась его смерти: «Теперь это убийство, а не покушение? О, прекрасно».

