В Петербурге рабочего посадили на семь лет за убийство и расчленение коллеги

СКР: суд приговорил к 7 годам жителя Петербурга, который расчленил коллегу и бросил в Неву

В Петербурге суд вынес приговор рабочему за убийство и расчленение коллеги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Житель Петербурга 1986 года рождения сел на семь лет в колонию строгого режима.

Следствием и судом установлено, что подсудимый в сентябре 2020 года в помещении цеха № 5 на проспекте Обуховской Обороны зарезал рабочего 1983 года рождения, который умер на месте от удара ножом в шею. Убийца расчленил тело потерпевшего на несколько частей, сложил их в мешки и бросил в реку Неву, чтобы скрыть преступление.