В российском городе дворник убил мужчину и хотел сварить его труп

В Екатеринбурге дворник пойдет под суд за убийство мужчины, чей труп он расчленил и пытался сварить, чтобы скрыть улики. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По версии следствия, в ночь на 4 марта обвиняемый поссорился с мужчиной, избил его, а затем задушил. Тело убитого он сначала спрятал в магазине, где работал, а затем расчленил топором. Часть он положил в мешки от строительного мусора, а часть решил сварить, чтобы слить в канализацию, но не смог.

Мужчину задержали и возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Дело поступило в Кировский районный суд города.