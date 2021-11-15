Путин поручил внедрить приложение для штрафов за нарушения ПДД

Путин поручил до внедрить приложение для штрафов за нарушения ПДД с помощью фото и видео

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня 2022 года внедрить приложение, которое будет штрафовать за нарушения ПДД на основе фото и видео. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что глава государства поручил закончить работу по внесению в законодательство изменений, которые касаются

установления возможности вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения ПДД без составления протокола.

Ранее стало известно, что в Совете Федерации одобрили идею повысить штрафы российским водителям. По словам Валерия Васильева, предлагаемые корректировки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые предполагают ужесточение ответственности автовладельцев, были ожидаемыми, так как об этом говорили уже давно.

Минюст подготовил новый проект КоАП, в котором для водителей предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей. В разговоре с «Лентой.ру» автоюрист Лев Воропаев уточнил, что новые штрафы для нарушающих ПДД автовладельцев вполне обоснованы при условии, что сотрудники ГИБДД также будут действовать в рамках закона.