Представлен проект нового КоАП в России

Минюст России представил проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), который направят в кабмин после проведения необходимых согласований. Об этом в четверг, 28 октября, сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что перед публикацией на официальном сайте проектов нормативных правовых актов соответствующие законопроекты ждет окончательная доработка, а также рассмотрение межведомственной рабочей группой.

За вождение в пьяном виде предлагается лишать прав

Наказание для нетрезвых водителей при перевозке ими детей до 16 лет предлагается ужесточить. В проекте нового КоАП за это предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей, а также лишение прав на управление транспортным средством на срок от двух до трех лет.

Кроме того, лишать водительского удостоверения на срок от 12 месяцев до полутора лет будут также за грубое нарушение ПДД более двух раз в течение одного года.

Россиянам разрешат платить штрафы со скидкой

В проекте нового Кодекса предусмотрена уплата штрафов за различные нарушения со скидками. Так, гражданин, который признает свою вину за совершенное впервые негрубое нарушение КоАП, может быть оштрафован «в размере одной трети минимального размера административного штрафа».

Проект нового кодекса также предусматривает 50-процентную скидку при оплате штрафа в течение 20 дней после вынесения постановления по делу об административном правонарушении.

Кроме того, в новом проекте КоАП в значительной мере сохраняются действующие размеры штрафов, а также широко применяется замена денежного взыскания предупреждением за впервые совершенное правонарушение. В частности, по сравнению с действующим КоАП количество правонарушений, за совершение которых может быть назначено предупреждение, увеличится на 50 процентов.

За выгул собак опасных пород без намордника и поводка введут штраф до 5000 рублей

Владельцам собак потенциально опасных пород, которые выгуливают своих животных без намордника и поводка, будет грозить штраф в размере от 3000 до 5000 рублей.

К потенциально опасным в России относят 12 пород собак, а также их помеси. Речь идет, в частности, об акбашах, американском бандоге, амбульдоге, бразильском бульдоге, бэндоге, волкособах, питбульмастифах и северокавказской овчарке.

В настоящее время за выгул таких животных без намордника и поводка не предусмотрена административная ответственность.

Взыскания для малого бизнеса и социальных НКО смягчат

Административные наказания для предприятий малого бизнеса, социальных организаций и индивидуальных предпринимателей уравняют. В частности, это касается замены денежного взыскания предупреждением.

Как пояснили в Минюсте, данное правило будет действовать, только если административное правонарушение совершено впервые, не относится к категории грубых и при этом нет отягчающих обстоятельств.