Минюст предложил разрешить нарушающим КоАП россиянам платить штрафы со скидкой

В разработанном Минюстом России проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусмотрена уплата штрафов за различные нарушения со скидками. Об этом в четверг, 28 октября, со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет РИА Новости.

Россиянина, который признает свою вину, предлагается за первое не считающееся грубым нарушение КоАП штрафовать «в размере одной третьей минимального размера административного штрафа». Проект нового кодекса также предусматривает 50-процентную скидку при оплате штрафа в течение 20 дней после вынесения постановления по делу об административном правонарушении.

В подготовленном Минюсте кодексе также вводится запрет на суммирование административных штрафов при одновременном выявлении нескольких однородных правонарушений.

Ранее стало известно, что новый проект КоАП предполагает ужесточение наказания за вождение транспортных средств в нетрезвом виде при перевозке детей возрасте до 16 лет. Штраф предложено увеличить до 50 тысяч рублей.