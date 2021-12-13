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Самый опасный медведь мира убил женщину

В Индии в результате нападения медведя-губача погибла женщина

Фото: Molly Riley / Reuters

В индийском штате Гуджарат медведь-губач убил 42-летнюю женщину, которая пасла скот. Об этом сообщает издание The Indian Express.

На поиски женщины отправили сотрудников лесного ведомства. Спустя несколько часов тело обнаружили в глубине леса. На ее голове, лице и шее были видны раны, оставленные зубами медведя. Семье убитой выплатят компенсацию в размере 400 тысяч рупий (388 тысяч рублей).

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Погибшая стала первой жертвой нападения губачей в Индии в 2021 году. В лесном ведомстве полагают, что она могла случайно приблизиться к медвежатам и разозлить медведицу. За последние 20 лет в результате нападения губачей, считающихся одними из самых опасных медведей в мире, погибли сотни жителей Индии, тысячи получили ранения.

Медведи-губачи водятся в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеш, Непале и Бутане. Высота в холке составляет до 90 сантиметров. Питаются преимущественно муравьями и термитами.

Ранее сообщалось, что в Индии медведю-губачу удалось выйти победителем из противостояния с тигром. Хотя тигр был гораздо крупнее противника, он повернулся и убежал.

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Олег Парамонов
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