Сообщение о недополученных пенсионерами выплатах оказалось недостоверным

Сообщение о том, что пенсионеры в России недополучили порядка 90 тысяч рублей выплат, оказалось недостоверным.

В декабре депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин в ходе выступления в нижней палате парламента при рассмотрении законопроекта об отмене повышения пенсионного возраста заявил, что российские пенсионеры с 2015 года недополучили порядка 90 тысяч рублей из-за того, что уровень индексации пенсий значительно ниже реального уровня инфляции, сообщало ИА REGNUM. По словам Смолина, инфляция в 2015 году составляла 12,7 процента, однако власти приняли решение индексировать пенсию неработающим пенсионерам только на 4 процента. В результате граждане якобы не получили крупные суммы.

Парламентарий также добавил, что 5 тысяч рублей из недополученной суммы пенсионерам были возвращены в 2016 году, еще 10 тысяч — в 2021 году в качестве разовых выплат.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев согласился с мнением Смолина, передавало Ura.ru. Как заявил политик, в стране пенсии индексируются по прогнозу инфляции, а не по факту.

При этом, как следует из официальных данных, размещенных на сайте Минтруда России, в действительности власти страны обеспечивают темп роста страховых пенсий неработающим пенсионерам выше уровня инфляции. Так, по информации ведомства, с 2015 года инфляция нарастающим итогом составила 46 процентов, в то время как индексация указанных пенсий — 55 процентов.

В министерстве также подчеркнули, что для поддержания уровня доходов граждан пенсионного возраста в 2017 году им были направлены единовременные выплаты в размере 5 тысяч рублей. Также выплаты в размере 10 тысяч рублей были осуществлены в сентябре 2021 года. В общей сложности на данные цели было направлено свыше 650 миллиардов рублей.

Публикация получила широкий охват в СМИ. В частности, материалы со ссылкой на слова Смолина появились на порталах Ura.ru, ФедералПресс, Общественная служба новостей, НСН, «Царьград», а также на сайтах телеканалов «360» и «Москва 24». Также публикация широко разошлась по региональным изданиям и соцсетям.