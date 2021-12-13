На Украине назвали главную потерю из-за развала СССР

Бывший депутат украинского парламента Олег Царев в интервью изданию «Украина.ру» назвал главную вещь, которая была потеряна после того, как произошел развал СССР. По его мнению, во времена Советского Союза не было разделений людей по национальному признаку — все были одним единым народом.

«Мы все были в одной стране, в одном большом Советском Союзе. Не было каких-то делений — «хохлы», «москали», «чурки». Мы все были одинаковые. Мы любили грузин, армян, мы любили друг друга за наши отличия — вспомните советские фильмы!», — заявил экс-депутат, добавив, что в настоящее время страны разделились и устраивают постоянные столкновения друг с другом.

Ранее кандидат политических наук, американист Алексей Черняев назвал три способа, благодаря которым Запад использует Украину в своих целях, извлекая для себя максимальную выгоду. По словам эксперта, важнее всего для «западных коллег» то, что Украина является инструментом воздействия на Россию, за что ее любят все.