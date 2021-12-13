Названы три способа использования Украины американцами

Кандидат политических наук, американист Алексей Черняев в интервью изданию «Украина.ру» назвал три способа, благодаря которым Запад использует Украину в своих целях, извлекая для себя максимальную выгоду.

По словам эксперта, важнее всего для «западных коллег» то, что Украина является инструментом воздействия на Россию, за что ее любят все. Во-вторых, как отмечает политолог, бывшая УССР служит для сторонников распространения демократии в мире прекрасным образцом того, «что должно получиться», который они используют как пример всем остальным. Наконец, Украина была и остается для американцев источником коррупции и обогащения. Черняев подчеркнул, что руки на ней грели все, начиная с сына президента США Джо Байдена, заканчивая другими персонажами.

Ранее он рассказал, что Украина является удобным инструментом воздействия на Россию. Он считает, что Запад будет использовать этот инструмент на максимум, а его «срок действия» неограничен — страну можно эксплуатировать в своих целях до прекращения ее существования.