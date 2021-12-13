Американист обозначил «срок действия» Украины для США

Кандидат политических наук, американист Алексей Черняев в интервью изданию «Украина.ру» обозначил, что «срок действия» Украины неограничен и Запад собирается использовать страну в своих целях, пока не наступит ее конец. По его мнению, Украина является удобным инструментом воздействия на Россию.

«Срок действия этого продукта неограничен. Он может быть изменен только внешними причинами, без них я не вижу исчерпания ресурса Украины для американцев как инструмента воздействия на постсоветском пространстве, хорошего и надежного рычага против Москвы. Грубо говоря, срок использования Украины ограничен лишь временными рамками существования самой Украины», — заявил эксперт.

Ранее директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко заявил, что о том, бросят ли США Украину на произвол судьбы, как это произошло с Афганистаном, стоит переживать тем, кто привык зарабатывать на посредничестве и сдавать государственные интересы. Сам эксперт считает такую возможность маловероятной.