Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Американист обозначил «срок действия» Украины для США

Американист Черняев заявил, что срок использования Украины Западом неограничен

Фото: Pixabay

Кандидат политических наук, американист Алексей Черняев в интервью изданию «Украина.ру» обозначил, что «срок действия» Украины неограничен и Запад собирается использовать страну в своих целях, пока не наступит ее конец. По его мнению, Украина является удобным инструментом воздействия на Россию.

«Срок действия этого продукта неограничен. Он может быть изменен только внешними причинами, без них я не вижу исчерпания ресурса Украины для американцев как инструмента воздействия на постсоветском пространстве, хорошего и надежного рычага против Москвы. Грубо говоря, срок использования Украины ограничен лишь временными рамками существования самой Украины», — заявил эксперт.

Ранее директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко заявил, что о том, бросят ли США Украину на произвол судьбы, как это произошло с Афганистаном, стоит переживать тем, кто привык зарабатывать на посредничестве и сдавать государственные интересы. Сам эксперт считает такую возможность маловероятной.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения в Госдуме
Военные заявили о невозможности США перехватить российские ядерные ракеты
Известное лекарство снизило риск смерти от COVID-19
Американист назвал разыгрывающих в США украинскую карту лоббистов
Назван способ легче переносить холода
IT-компании решили удалять домены с пиратским контентом из выдачи поисковика
Американист обозначил «срок действия» Украины для США
Мошенники атаковали россиян голосовыми помощниками
Раскрыты подробности жестокого избиения сына звезды «Ликвидации» в Москве
В Германии заявили о невозможности одобрить «Северный поток-2»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter