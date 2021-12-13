На Украине оценили возможность оказаться брошенными США как Афганистан

Директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью «Украина.ру» оценил возможность того, что Украина окажется в той же ситуации что и Афганистан, когда США бросили страну на произвол судьбы. Он считает, что Вашингтон не станет повторять свою ошибку дважды.

«Геополитическая ситуация меняется вне зависимости Украины и желания Украины. Что же касается Афганистана, то вряд ли стоит переживать за то, что Украину бросят. Пусть переживают те, кто привык зарабатывать на посредничестве и сдает государственные интересы», — заявил политолог.

Ранее Политический консультант Владимир Грановский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский боится сделать то, чего не испугался глава США Джо Байден — встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Зеленский не уверен в себе, а также в реакции украинцев на подобные переговоры.