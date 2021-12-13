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На Украине объяснили боязнь Зеленского встретиться с Путиным

Политолог Грановский: Зеленский боится встретиться с Путиным из-за неуверености в себе

Фото: Globallookpress.com

Политический консультант Владимир Грановский в эфире телеканала «НАШ» объяснил, что президент Украины Владимир Зеленский боится встречи с президентом России Владимиром Путиным в силу того, что он не уверен в себе, а также потому что не знает, как на это отреагируют украинцы.

«По каким-то причинам Зеленский боится сделать то, что не боится сделать Байден. Почему Байден не боится встретиться с Путиным? Потому что он президент США. Почему Зеленский боится встретиться с Путиным? Потому что он не уверен в себе, он не уверен в том, как на это отреагирует украинское общество. Какая разница как мы на это отреагируем? Зеленский президент страны, народ отдал ему все права от имени граждан вести переговоры с врагом. Байден встречался не со своим другом, а со страной, которую они считают злом, внесенной в список угроз США», — заявил политолог.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о возможности проведения референдума по Донбассу или Крыму. Зеленский подчеркнул, что в данном случае речь идет не о статусе, а о прекращении военных действий.

Марина Совина
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