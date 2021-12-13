В США призвали американских солдат отказаться от войны за Украину

Американские солдаты должны отказаться воевать за независимость Украины, заявил в колонке для American Spectator эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа.

«Мы можем от всей души надеяться и желать ей независимости и свободы, но, скажем на чистоту, американские парни не должны сражаться и умирать за независимость Украины», — призвал Семпа, отметив, что большинство американцев удивилось бы, узнав, что сегодня США по договору обязаны защищать от войны Албанию, Эстонию, Латвию, Литву, Румынию, Болгарию, Словакию и Хорватию.

При этом, как считает Семпа, Россия не представляет угрозу для США и Европы. Основная опасность для Запада сегодня исходит от Китая, считает эксперт.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что руководство США никогда не рассматривало отправку американских военных на Украину в случае «вторжения» России. При этом он подчеркнул, что у США и НАТО нет обязательств применять военную силу для защиты Украины в случае эскалации.