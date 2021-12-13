Женщина обнаружила у мужа любовницу и двух тайных детей

Пользовательница TikTok Эми Эддисон рассказала, как она узнала о том, что ее муж ведет двойную жизнь. Пока они были женаты, у него и его любовницы тайно родились двое детей, пишет издание The Sun.

Эддисон разоблачила измену незадолго до десятой годовщины свадьбы. По ее словам, это произошло, когда она листала местную газету, в которой публикуются сообщения о рождении детей. «В них указываются имена родителей, пол ребенка, когда он родился, в какой больнице. Так вот, там я обнаружила имя своего мужа и какой-то другой женщины, — утверждает она. — Было ясно, что это именно он, потому что у него необычное имя».

Эддисон решила проверить информацию из газеты на сайте больницы, которая была указана в сообщении. «Я ввела имена мужа и этой женщины, и действительно, несколько дней назад у них родился сын, — рассказывает она. — Хуже того, примерно за полтора года до этого у них родилась дочь».

Ранее стало известно, что американка разыскала тайных детей отца-многоженца, у которого было не менее восьми семей. Ей удалось найти пять единокровных сестер и шесть единокровных братьев, которые жили в разных штатах и не знали друг о друге.